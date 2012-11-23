"Арката" запрошує у Париж

29 листопада о 18.30 Вінницька обласна філармонія запрошує на концерт романтичної музики з циклу "Вечори з Аркатою".

Весь вечір на сцені буде академічний камерний оркестр "Арката" та його незмінний художній керівник і диригент, заслужений діяч мистецтв України, Георгій Курков. У програмі концерту прозвучать твори трьох французьких композиторів-романтиків, які перенесуть слухачів до міста закоханих - до Парижу.

Музичний вечір відкриє знаменита експресивна й пристрасна "Кармен-сюїта" Жоржа Бізе в оркестровці Родіона Щедріна. Холодні вітри і сльота за вікном забудуться. Далі зазвучить чудовий твір Моріса Равеля "Павана на смерть інфанти", який зачарує та загіпнотизує зал. І, нарешті, "Маленька сюїта" імпресіоніста Клода Дебюссі. У цьому творі можна почути відзвуки міських кафешантанів, кабачків і кабаре Парижа та остаточно перенестися за допомогою чар музики у столицю Франції.

А коли вечір підійде до кінця, варто згадати крилату фразу Ернеста Хемінгуея: "Париж - це свято, яке завжди з тобою".

Довідки за телефонами 66-13-50 та 66-06-91.

Ціна квитка - 50 гривень.