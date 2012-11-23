Вісім іноземців вигнали з Вінниччини

На території Вінниччини проживає біля 1500 іноземних студентів з понад 65 країн світу.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції постійно проводять роз’яснювальну роботу серед іноземних студентів та доводять інформацію щодо дотримання законності перебування та недопущення випадків порушення міграційного законодавства України.

За правопорушення у сфері реєстрації фізичних осіб і видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, притягнуто до адміністративної відповідальності 5,5 тисяч іноземців. Понад 500 адміністративних протоколів за порушення законодавства про правовий статус іноземців.

До Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області направлено 46 матеріалів щодо примусового повернення іноземців та осіб без громадянства за межі України, 18 - про скорочення іноземцям терміну перебування в Україні.

Рішеннями Вінницького окружного адміністративного суду 8 іноземців-нелегалів примусово видворено в країну походження.

З усіх питань, що стосуються незаконного перебування іноземців на території України, громадяни можуть звернутися на телефон довіри (0432)-59-32-53.