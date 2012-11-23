Вінничан хотіли нагодувати зіпсованою рибою та стегенцями
14:55, 23 листопада 2012Вінниця
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Під час перевірки складських приміщень у м. Вінниці по вул. Папаніна та Короленка працівниками ветеринарної міліції та УДСБЕЗ УМВС виявлено майже 800 кг продукції тваринного походження без відповідних ветеринарних документів та маркування.
Про це повідломляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.
Свіжоморожена риба та курячі стегенця сумнівної якості мали надійти в продаж на ринки м. Вінниці. Уся продукція вилучена з обігу. Вирішується питання щодо її утилізації.
Двох власників небезпечного товару притягнено до адміністративної відповідальності за ознаками ст.107 КУпАП (Порушення вимог щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог).
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