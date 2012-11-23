Вінничан хотіли нагодувати зіпсованою рибою та стегенцями

Під час перевірки складських приміщень у м. Вінниці по вул. Папаніна та Короленка працівниками ветеринарної міліції та УДСБЕЗ УМВС виявлено майже 800 кг продукції тваринного походження без відповідних ветеринарних документів та маркування.

Про це повідломляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Свіжоморожена риба та курячі стегенця сумнівної якості мали надійти в продаж на ринки м. Вінниці. Уся продукція вилучена з обігу. Вирішується питання щодо її утилізації.

Двох власників небезпечного товару притягнено до адміністративної відповідальності за ознаками ст.107 КУпАП (Порушення вимог щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог).