За винахід вінничанина американці платять скажені гроші

Винахідник Сергій Кващук з Вінниці зумів привабити американців і зібрати з них вже більше 13 000 доларів на втілення свого проекту "Захищені флешки". Це втричі більше, ніж він сам попросив, повідомляє сатй Свідомо.

Гроші він збирає на спеціальному порталі - Kickstarter. Тут одні люди пропонують свої ідеї і пишуть вартість їхнього втілення, а інші жертвують якусь суму на це втілення. Ідеєю Кващука захопилося 387 відвідувачів порталу.

Сама ідея в тому, щоб захистити наші флешки від будь-яких зовнішніх подразників. Винайдений ним металевий кейс може витримати дві години в пральній машині, 5 хвилин в духовці, стільки ж - в морозильній камері. Ще по ньому може проїхатися авто - флешка ж буде працювати після цього як і раніше. Продавати такі вироби Сергій планує по 40 доларів за штуку. Це ціна за 32-гігабайтну модель в корпусі з титану. Є дешевші, але й простіші моделі з алюмінію та сталі.