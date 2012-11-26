Про безпеку вінницьких школярів в Інтренеті подбав «Київстар»

Безмежні можливості надає Інтернет юним користувачам, але й стільки ж небезпек чатує на них у мережі.

Коли справа стосується дітей, то на перший план виходить питання безпеки. Бо ані педагоги, ані батьки здебільшого не в змозі проконтролювати, який контент поглинає їхнє чадо і з ким спілкується в соцмережах.

У співпраці з Вінницькою міською радою лідер ринку телекомунікацій України реалізовує проект, покликаний максимально залучити нові технології для вирішення потреб громади міста.

З поміж перших кроків - 21 листопада на базі Вінницького технічного ліцею презентував технічні можливості безпечного Інтернету «Київстар». Важливість впровадження сучасних технологій в освітній процес підкреслив директор Вінницького технічного ліцею Степан Пастух. Тестуючи можливості швидкісного безпечного Інтернету він вийшов на відеозв’язок з Юрієм Пасіховим, своїм знаним колегою з гімназії №17.

Обидва педагоги зазначили, що тепер школярі можуть залучатись до нових форм навчання. Словом, суцільний інтерактив, аж до вебінарів і відеоконференцій.

А діти тим часом квестили у неті, - «Київстар» спеціально розробив ігровий формат для навчання правил он-лайн безпеки. У ігровій формі учні познайомились з основними видами он-лайн загроз і правилами безпечної поведінки в Мережі. Виконуючи поставлені завдання, школярі знаходили правильні відповіді і самостійно формулювали правила безпечної поведінки, дотримуючись яких вони зможуть безпечно подорожувати в Мережі.

До слова на кожний із комп’ютерів, який використовується під час занять, компанія встановила спеціальне програмне забезпечення, подбала про набори для он-лайн спілкування, тематичні скрін-сервери і навіть килимки для мишки теж були з правила безпечної поведінки в Мережі.

«Правила безпечного перебування у неті дитина має згадати одразу ж, як тільки ввімкне комп’ютера, - вони на заставці робочого столу, - коментує викладач інформатики ліцею.

Сповідуючи принципи соціальної відповідальності бізнесу, «Київстар» з 2009 року системно реалізовує соціальна програма «Безпека дітей в Інтернеті».

«Ми постійно проводимо навчальні зустрічі з батьками та вчителями, організовуємо для школярів семінари та корисні уроки з он-лайн безпеки, які допомагають дітям почуватися впевнено у віртуальному світі. З усіма напрацюваннями програми можна ознайомитись на www.online-bezpeka.kyivstar.ua», — коментує Наталія Дадівєріна, менеджер зі зв'язків з громадськістю Київської філії «Київстар».

В рамках проекту національного оператора програмними засобами захисту обидва навчальні заклади безкоштовно забезпечив відомий розробник антивірусних програм «Лабораторія Касперського», який вже традиційно бере участь у ініціативі «Безпечний Інтернет «Київстар» – школам».

Олександр САВУШКІН, керуючий директор «Лабораторії Касперського» в Україні, Молдові та Республіці Білорусь: «Лабораторія Касперського» у межах підтримки ініціативи «Безпечний Інтернет «Київстар» – школам» піклується про обов’язкову складову інформаційної безпеки – програмних засобах захисту. Сподіваємося, що завдяки нашим ефективним рішенням школярі та педагоги будуть надійно захищені від усіх видів сучасних інформаційних загроз».

За нинішніх фінансово-економічних реалій, яки впливають на розміри міської казни, самотужки вінницька влада з таким масштабним проектом впоратися не змогла б. Відтак, на важливості співпраці з «Київстаром» наголосив заступник вінницького міського голови Володимир Слишинський.

- Ми вдячні «Київстару» за можливість використовувати переваги Інтренету для освіти і розвитку наших дітей. І, без сумніву, за доступ до сучасних способів роботи з інформацією. Тим більше, що передбачено навчання дітей та педагогів правилам безпечної поведінки в Інтернеті. Я сподіваюся, що і надалі ми зможемо реалізовувати спільні проекти, корисні для вінничан. Адже наше місто в плані впровадження інформаційних технологій в усі сфери управління і життєзабезпечення – унікальне.

В свою чергу директор Київської філії компанії «Київстар» Сергій Колобов зазначив:

- Наша мета – зробити Інтернет доступним кожному українцю, і ми впевнено прямуємо до її реалізації. При цьому ми чітко усвідомлюємо, що наша відповідальність як лідера ринку полягає в тому, щоб технології, які стають частиною життя кожного із нас, були безпечними і приносили максимум користі суспільству.

За словами пана Колобова, для «Київстару» це означає системну послідовну роботу, спрямовану на покращення життя людей не у віддаленій перспективі, а вже наразі, сьогодні.

- Ми - відповідальний партнер, який підтверджує наміри про співпрацю конкретними реалізованими проектами , - наголосив директор Київської філії компанії «Київстар». – В даному випадку – реалізованими в інтересах громади у місті Вінниці.

Довідка про національного оператора телекомунікацій «Київстар».«Київстар» – оператор №1 на ринку мобільного зв'язку, один з найкращих брендів в Україні. За даними щорічного дослідження компанії Ericsson, мережа мобільного зв'язку «Київстар» є однією з найкращих у Європі і охоплює всі великі та малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні й регіональні траси, більшість морських і річкових узбереж України.

«Київстар» – досвідчений учасник ринку послуг фіксованого зв'язку для бізнесу та широкосмугового доступу на базі FTTB. У третьому кварталі мережа широкосмугового Інтернету (послуга «Домашній Інтернет) охоплювала 138 міст України.

«Київстар» є українською бізнес-одиницею VimpelCom Ltd – глобальної телекомунікаційної групи, яка працює на ринках країн Європи, Азії та Африки. www.kyivstar.ua, www.djuice.ua,www.beeline.ua, www.vimpelcom.com

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