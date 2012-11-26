Мама отруїла немовля ртуттю, розмішавши їжу термометром
14:40, 26 листопада 2012Вінниця
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Розгерметизувався
23 листопада на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що до дитячої обласної лікарні було доставлено хлопчика 2012 року народження, жителя міста Вінниця, з діагнозом «отруєння ртуттю».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, ртуть потрапила в їжу, з термометра,- роз герметизувався, коли мама додумалась розмішати ним вмість тарілки
Стан дитини стабільно задовільний.
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