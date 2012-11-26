Мама отруїла немовля ртуттю, розмішавши їжу термометром

23 листопада на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що до дитячої обласної лікарні було доставлено хлопчика 2012 року народження, жителя міста Вінниця, з діагнозом «отруєння ртуттю».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, ртуть потрапила в їжу, з термометра,- роз герметизувався, коли мама додумалась розмішати ним вмість тарілки

Стан дитини стабільно задовільний.