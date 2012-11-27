Пенсіонерка - «екстрасенс» зняла порчу разом з купою грошей

25 листопада у Могилеві-Подільському місцевий житель звернувся з заявою до працівників органів внутрішніх справ.

За словами чоловіка, напередодні невідома особа, під приводом зняття порчі, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 1080 гривень.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, за результатами проведеної роботи працівниками міліції встановлено, що злочин скоїла 55-річна пенсіонерка, жителька м. Могилів-Подільський.