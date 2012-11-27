Пенсіонерка - «екстрасенс» зняла порчу разом з купою грошей
14:00, 27 листопада 2012Вінниця
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25 листопада у Могилеві-Подільському місцевий житель звернувся з заявою до працівників органів внутрішніх справ.
За словами чоловіка, напередодні невідома особа, під приводом зняття порчі, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 1080 гривень.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, за результатами проведеної роботи працівниками міліції встановлено, що злочин скоїла 55-річна пенсіонерка, жителька м. Могилів-Подільський.
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