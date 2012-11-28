Посол Нідерландів переймався дітьми та аграрною співпрацею

27 листопада у Вінниці перебував Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс.

Європейського гостя зустрічали перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан, перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський, заступник голови облдержадміністрації Григорій Дерун, Вінницький міський голова Володимир Гройсман, керівники Головного управління агропромислового розвитку, управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції.

Під час зустрічі із представниками обласної та міської влади, європейський дипломат підкреслив, що йому завжди приємно побувати у нашому регіоні.

- Я не вперше перебуваю на Вінниччині і цього разу є декілька причин мого приїзду. На першому місці – вирішення питань стосовно перспектив розвитку міст-побратимів, які піклуються про здоров’я дітей в рамках проекту дитячої благодійності. Друга причина – привітати пана Джигу з обранням у Верховну Раду України. І третя – представити нового радника з питань сільського господарства при Посольстві, - озвучив мету свого нинішнього візиту Надзвичайний та Повноважний Посол.

Також Пітер Ян Волтерс наголосив, що минулі його візити були більше спрямовані на налагодження співпраці та розвиток інвестиційних питань у сфері сільського господарства.

- Я впевнений, що Вінницька область – це та область, куди необхідно вкладати інвестиції, - заявив дипломат, представляючи нового радника.

- Ваш регіон є найпотужнішим в Україні в галузі плодоовочівництва. І саме в цій та інших галузях я бачу чіткі перспективи щодо тісної співпраці, - зауважив радник з питань сільського господарства при Посольстві Еверт Ян Краєнбрінк .

В ході зустрічі сторони також торкнулись обговорення питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва.

Перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський наголосив, що обласна Рада постійно проводить активну євроінтеграційну роботу.

- В обласній Раді працює постійна комісія з питань євроінтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, яка займається розвитком інтеграційних процесів. У нас діє Програма розвитку міжнародного та міжнаціонального співробітництва Вінницької області на 2011-2015 роки, на виконання якої укладено більше 200 угод між територіальними громадами області та територіальними громадами країн близького і дальнього зарубіжжя, - закцентував І. Кревський.

- В минулому році Вінницька область стала членом Асамблеї Європейських регіонів. А в жовтні цього року наша область відкрила своє представництво у Європейському Союзі з офісом у Брюсселі, - підкреслив перший заступник голови обласної Ради.

Він подякував гостям за підтримку інтеграційних процесів і висловив сподівання щодо продовження тісної співпраці в майбутньому між Вінниччиною та Королівством Нідерланди.