На пам‘ять про Вінницю Гройсман вручив Джизі орден
Хоче забрти мера у Київ
29 листопада вже колишній голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига, якого ЦВК 28 листопада зареєструвала народним депутатом України розповів що 2,5 роки роботи на посаді голови облдержадміністрації були найкращими в його житті.
- Посада губернатора має досить насичений графік, проте основне це робота з людьми. Лише спілкуванням з людьми можна налагодити роботу влади з суспільством, - повідомив екс-губернатор.
Як розповів М. Джига, основним напрямком він обрав гуманітарну сферу та створення умов для її розвитку, повідомляє Вінниця‘ОК.
- Ремонт лікарень, будівництво шкіл, все що стосується створення нормальних умов для людей, було пріоритетним в моїй роботі. Хіба людина зможе вилікуватись якщо в лікарні спати на матраці ще з 50-х років... Я сподіваюсь що моїм наступником буде продовжена програма розвитку гуманітарної сфери в області, - каже Микола Джига.
Залишаючи посаду губернатора Микола Джига подбав про завершення будівництва «Пироговки».
- Перед тим як піти з посади я залишив Президенту листа щодо виділення 70 млн. гривень для закупівлі обладнання в новий хірургічний корпус лікарні ім. Пирогова, який буде найкращим в Україні і для якого вже замовлено сучасну техніку, - повідомив Джига.
Відповідаючи на запитання, кого б Джига забрав із собою у Київ, він не вагаючись відповів: «Володимира Борисовича Гройсмана – на посаду прем’єр-міністра».
У свою чергу мер Вінниці відповів Джизі побажанням «одноосібно створити у новій Верховній Раді свою більшість», подякував екс-губернатору за співпрацю та вручив йому орден «За заслуги перед містом Вінниця».
- Нам пощастило що 2,5 роки тому Вінниччина отримала сильного керівника, який переживав як за область в цілому, так і за Вінницю. Ми завжди знаходили порозуміння і підтримку Миколи Джиги. Зараз ми втратили потужного губернатора, але завдяки виборцям 15 округу маємо лобіста нашого регіону у Верховній Раді, - сказав мер міста Володимир Гройсман.