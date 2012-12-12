Малюк перевернув окріп собі на ніжки

11 грудня о 12:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні надійшов 2-річний хлопчик з села Тиманівка з діагнозом «термічний опік правого стегна і гомілки 12-відсотків, 3- ступеня».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дитина, граючись удома на кухні, перевернула каструлю з окропом, внаслідок чого отримала опіки.

Потерпілого госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої лікарні. На даний час стан малюка середньої важкості.

