Через негоду сільські діти не можуть потрапити до школи

У Вінницькій області до 49 навчальних закладів не підвозяться 1184 дитини.

Про це під час наради у Вінницькій обласній державній адміністрації повідомив начальник управління освіти Ігор Івасюк.

- Через складні погодні умови та стан доріг не підвозяться 464 дитини, - говорить Ігор Дмитрович. - Не підвозять школярів до 7 навчальних закладів Ямпільського району, 6 – Оратівського, 5 – Гайсинського та Літинського районів відповідно.

Але набагато більша кількість школярів (720 дітей не підвозиться до 14 навчальних закладів) сидять вдома через те, що у Немирівському районі в бюджеті відсутні кошти на паливо для автобусів.