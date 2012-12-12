Міліціонер силою вибивав покази з підозрюваного

Міліціонер з Могилів-Подільського силою вибивав зізнання з підозрюваного, встановила прокуратура

Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою направлено до суду для розгляду по суті кримінальну справу стосовно оперуповноваженого сектору карного розшуку Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області, який обвинувачується за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Досудовим слідством установлено, що міліціонер, з метою перевірки оперативної інформації щодо можливої причетності одного з громадян до вчинення крадіжок, під час спілкування з ним у своєму службовому кабінеті, за відсутності законних підстав, виходячи за межі наданої йому влади, маючи на меті отримати зізнання в скоєнні злочину, завдав йому тілесних ушкоджень.