Населення і бізнес сферу послуг «не тягнуть»

За січень – листопад 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 3855,0 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 91,1% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

В середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 3473,0 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 12800,7 тис. грн. і 4843,3 тис. грн.).

У листопаді п. р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 391,2 млн. грн., або 84,8% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 2,8 в.п. і становила 21,8% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж листопада 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (68,8%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 21,4%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,9% загального обсягу послуг.