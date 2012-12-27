Колишній зек два тижні готував пограбування СТО

Працівники вінницької міліції затримали зловмисника, який з застосуванням фізичної сили та сльозогінного газу скоїв розбійний напад на чоловіка. У потерпілого нападник намагався відібрати пакет з грошима в сумі майже 18 тисяч гривень.

На місці скоєння правопорушення працівники міліції затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на 38-річного вінничанина.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько 19 год по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення, що по вулиці Щорса у Вінниці невідома особа з застосуванням фізичної сили та балончика з сльозогінним газом намагалася відібрати пакет з грошима в чоловіка. Потерпілий забрав касу зі станції технічного обслуговування автомобілів та йшов до своєї автівки. Зненацька чоловік, який йшов йому на зустріч, бризнув сьозогінним газом в обличчя та почав бити, намагаючись відібрати пакет з грошима. Крик з вулиці свого колеги почули працівники СТО. Вони вибігли на допомогу та викликали міліцію.

Зловмисника оперативна група працівників міліції затримала на місці кримінального правопорушення. Ним виявився 26-річний вінничанин, раніше судимий за скоєння крадіжок та грабежів. Чоловік зізнався, що до злочину він ретельно готувався кілька тижнів. Вистежував графік роботи потерпілого та його маршрут, придивлявся коли, і з яких станцій техобслуговування, він забирає каси. Озброївся балончиком з сльозогінним газом «Терен–1», який вилучили на місці правопорушення працівники міліції.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15, ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Замах на розбій). За скоєння такого правопорушення передбачено покарання до 7 років ув’язнення.