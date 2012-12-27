«Вітіну тисячу» даватимуть і в новому році
13:00, 27 грудня 2012Вінниця
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Пообіцяв Азаров
Виплати компенсацій за вкладами в колишньому Ощадбанку СРСР буде продовжено наступного року.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів України 26 грудня 2012 року, - повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Відновлення справедливості наочно побачили 3 млн. громадян, які звернулися за виплатою компенсації за вкладами в Ощадбанку, не отриманою в попередні роки, - сказав Микола Азаров, характеризуючи основні досягнення роботи у 2012 році. - І наступного року виплату компенсацій буде продовжено».
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