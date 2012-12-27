Вдома кожен вінничан може он-лайн дізнатись, чи дадуть субсидію

Онлайн - калькулятор для визначення розміру субсидій запрацював на сайті вінницької міcької ради, повідомляє телеканал ВІТА.

Тепер кожен вінничан зайшовши на сайт Вінницької міської ради зможе самостійно розрахувати розмір субсидії та визначити чи має право родина на отримання такої допомоги.

Онлайн - калькулятор для визначення розміру субсидій запрацював на сайті вінницької міcької ради. Тепер кожен вінничан зайшовши на сторінку vmr.gov.ua зможе самостійно розрахувати розмір субсидії та визначити чи має право родина на отримання такої допомоги.

Для цього достатньо ввести свої дані про склад сім'ї - а калькулятор вже автоматично прорахує приблизний розмір можливої житлової субсидії.

- На сьогодні до нас звернулось за призначенням субсидії більше 15 тисяч громадян, але не всі обізнані чи вонимають право на субсидію, - говорить Ганна Москаленко, з віддлу контролю за призначенням субсидій Віннциької міськради.- Тому за допомогою цього он-лайн-калькулятора можна самостійно розрахувати. А потім примати рішення йти до відділу соцзахисту чи ні. Усі он-лайн розахунки є приблизними.