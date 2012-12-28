Чоловік машиною протаранив автобус із дружиною

На Вінничині неподалік Козятина водій автомобіля "Жигулі" протаранив мікроавтобус, в якому їхала його дружина.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка за півгодини до аварії зателефонувала чоловікові і попросила, щоб він зустрів її в Козятині. Однак їхня зустріч завершилася трагічно.

- У нього швидкість була щонайменше 150 кілометрів на годину. Я його далеко побачив. Він пішов назустріч мені, мені не було куди дітись. Я тільки крикнув: "Гвалт! Що ж він робить?" і люди все це бачили, - розповів водій маршрутки Олександр.

На момент аварії в автобусі було 22 пасажири. Більшість з них відбулися синцями і подряпинами. Однак п‘ятьох все ж таки забрала швидка. Сам водій, який протаранив маршрутку, загинув на місці.

Правоохоронці будуть з'ясовувати, чому саме сталася аварія.

