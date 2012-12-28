«Вінницькі блискавки» вийшли в лідери

Жіноча баскетбольна команда 1-ї ліги «Вінницькі блискавки» розпочала чемпіонат України сезону 2012/2013. В обох домашніх матчах були здобуті беззаперечні перемоги над «Політехнікою» (Львів) – 85:25 і 104:49.

Потім «Вінницькі блискавки» провели два поєдинки у гостях – проти клубу «Університет» (Івано-Франківськ). Перший матч наші дівчата виграли з розгромним рахунком 97:31. Інший також завершився на користь подолянок – 88:58.

За словами Олександра Аносова, в другій домашній грі він дав шанс проявити себе запасним молодим баскетболісткам, чим і пояснюється не такий великий розрив у рахунку. Водночас керманич «Блискавок» виявився задоволеним перебігом обох зустрічей. Адже тепер вінничанки закріпилися на чолі турнірної таблиці групи.

Нагадаємо, у минулому чемпіонаті наші дівчата тривалий час лідирували у чемпіонаті України і лише наприкінці його загальмували. Можливо, через відсутність перспектив на вихід до вищої ліги. Проте чемпіона 1-ї ліги минулого сезону вони впевнено обіграли, що свідчить про неабиякий потенціал вінницьких баскетболісток. Адже ще позаминулого сезону вони грали у вищій (елітній) лізі вітчизняного чемпіонату, де наразі виступає інший колектив з Вінниччини – «Реґіна-баскет» (Бар).