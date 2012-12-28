Зруйновану снігом покрівлю дитсадка відновлять за кілька днів

Цьогорічна зима випробовувала на міцність усі споруди. Важкий мокрий сніг показав вразливе місце і в даху дитячого садку №51 «Колосок», що на вул. Фрунзе. Будівля хоч і не стара (садок розпочав працювати 38 років тому), але, як виявилось, мала свою «ахілесову п’яту» – перекриття над актовою залою. Під ранок четверга воно не витримало мокрого снігу, і 40 квадратних метрів покрівлі проломилось.

На щастя, в результаті обвалу приміщення всередині не постраждало. Дитячий садок працює в звичайному режимі. Але враховуючи те, що ремонтом даху уже займаються будівельники, деякі батьки, які мають можливість, не залишали цього дня дітей в закладі.

Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, за кілька днів покрівлю планується повністю відновити.

На сьогоднішній день перебування дітей у садку жодним чином не загрожує їхньому життю і здоров’ю. Хоч перекриття над актовою залою міцне, користування нею тимчасово призупинено до завершення усіх ремонтних робіт.

