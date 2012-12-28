Калетнік - молодший хоче відміни пенсійної реформи

Перший віце-прем'єр-спікер Верховної Ради Ігор Калетнік вважає, що пенсійна реформа не відобразилася на надходженнях в Держбюджет і Пенсійний фонд. А тому її потрібно скасовувати.

Про це він сказав в інтерв'ю "Комсомольській правді в Україні".

"Відповідну законодавчу ініціативу ми (представники Компартії, - ред.) вже внесли в парламент. І вважаю, що депутатам слід проголосувати за скасування пенсійної реформи. Адже українці проти підвищення пенсійного віку. Тим більше що ці "нововведення" позитивно не відобразилися на надходження до державного бюджету, зокрема в Пенсійний фонд", - зазначив Калетник.

Нагадаємо, що опозиція також вимагає скасувати пенсійну реформу. Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті.

Зазначимо, що Закон про пенсійну реформу в Україні був прийнятий парламентом в липні 2011 року. Президент України Віктор Янукович підписав його 12 вересня.



