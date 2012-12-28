Нардеп від Вінниччини хоче скасувати мовний закон

12:40, 28 грудня 2012
Вінниця
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Зареєстрував законопроект  

Народний депутат України від  Вінниччини Микола Катеринчук зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про державну мову України», - повідомляють «Контракти».

Законопроект був зареєстрований 21 грудня під №1144.

Прикінцеві положення документа передбачають скасування закону «Про основи державної мовної політики».

Варто відзначити, що Катеринчук лише перереєстрував свій законопроект, поданий у минулому скликанні Ради. За основу при розробці документа був узятий російський закон про державну мову.

Катеринчук пропонує зобов'язати будь-яких посадових осіб використовувати українську мову як державну. При цьому громадянам України оставлется право звертатися до органів державної влади «на українському або іншому мовою, прийнятною для сторін».

 

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