"Книгарня Є" дарує дисконтні картки кожному

Колектив вінницької Книгарні "Є" напередодні свят проводить акцію, за час якої кожна покупець отримає гарантовано мережеву дисконтну картку на знижку 5%, а у випадку покупки від 200 грн. - книжку в подарунок на вибір: дитячі "Ромео і Джульєтта", "Фауст" та "Кетхен із Гайльбронна"; або книжку біографій "Стіґ Ларссон: детективіст на тлі епохи" та "Не шкодую...: життя Едіт Піаф".

Якщо Вам важко обрати подарунок, Ви завжди можете придбати подарункові сертифікати "Є" на суму 50, 100, 200 чи 300 грн.

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