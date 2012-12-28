Ціна на цукор повністю нищить виробника

Губернатор Вінниччини Мовчан:

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан називає катастрофою для переробників ціну на цукор.

- Сьогодні ціна кілограма борошна коштує на рівні кілограму цукру – це катастрофа, - заявив він.

Про це Мовчан сказав журналістам на першій своїй прес-конференції після призначення, повідомляє ВнницяІнфо.

- У цукровій галузі склалась парадоксальна ситуація – фактично та ціна, яка сьогодні є на ринку – оптова ціна 4,3 грн за кг повністю нищить переробника. Сьогодні виробник цукросировини при урожайності 250 ц/га і більше, він має рентабельність, а переробник при такій ситуації на цукор - фактично губить виробництво тому що в цьому році по державі цукрова галузь по державі має більше 1 мільярда збитків. До того часу поки цукор буде політичним продуктом мабуть так і буде. Сьогодні вже ціна кілограма борошна коштує на рівні кілограма цукру – це катастрофа, - вважає Мовчан.

Виходом з цієї ситуації він бачить в тому, щоб держава закуповувала надлишок у свій резерв.

- Я вважаю, що той надлишок, який є, держава мала б закупити у свій резерв для того, що виробники могли вийти на нульову рентабельність. Це вигідно для держави, адже ціна, яка є вона на 40% нижча європейської, на 60% нижча ніж у Росії, - сказав Мовчан.

Керівник Вінниччини зазначив, що ціна у межах 6-7 грн за кг дала б можливість заводам розвиватись.

Мовчан додав, що з 9 цукрових заводів, які цього року займались переробкою цукрового буряку, ще не завершили свій виробничий сезон два – Гайсинський та Юзефомиколаївський.

Нагадаємо, що аграрії Вінницької області в 2012 році збільшили площу під посівом цукрових буряків на 11% або на 8,124 тис га - до 81,4 тис га. Збирання цукрових буряків була завершена 29 листопада. У 2012 році сільгосппідприємства області накопали 2,7 млн тонн цукрових буряків, що на 11,67% або на 0,360 млн тонн менше торішнього. Врожайність скоротилася на 20,57% або на 87 ц/га - до 336 ц/га.