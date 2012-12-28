У новорічну ніч вінничани пікетуватимуть кафе

Майже 50 сімей, які проживають на вулиці Генерала Арабея, 3а, у Вінниці погрожують вийти в новорічну ніч під свій будинок, щоб заблокувати доступ відвідувачів до сусіднього кафе. Вимагають, щоб керівництво спортивного товариства «Колосу», яке сусідствує з гуртожитком пришвидшить вирішення питання щодо приватизації кімнат у гуртожитку, повідомляє http://vn.biznesoblast.com.

Проблема з приватизацією стоїть уже кілька років. Керівництво "Колосу" запевняє, що приватизація відбудеться уже в першому кварталі наступного року. Однак нагодовані попередніми обіцянками мешканці у це не вірять.

