Дорогі наші читачі, усі хто цього 2012 року був з нами!

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що у новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та любов близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань.

І повідомляємо Вам, що з 30 грудня 2012 року по 7 січня 2013 року редакція УНІАН-Вінниччина йде на канікули. Сподіваємось, що за цей час не трапиться нічого, щоб відволікло вас (і нас) від святкувань. Якщо ж будуть приводи – ми обов’язково «вийдемо в ефір» і повідомомо вам усе найцікавіше.

Ваше УНІАН-Вінниччина

