Вінничанина знайшли зарізаного у власному будинку

46-річного жителя села Прибережне Оратівського району знайшли мертвим у власному будинку . За висновками судово-медичної експертизи, чоловік загинув внаслідок двох ножових проникаючих поранень.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

За фактом вбивства було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 115 КК України.

В ході розслідування працівники міліції попередньо з’ясували, що до вбивства причетний 23-річний громадянин сусідньої держави, який тимчасово проживав у батьків в Оратівському районі.

У Різдвяний вечір чоловіки під час застілля в будинку потерпілого посварилися. З’ясування стосунків отримало криваву розв’язку. Наступного дня господаря будинку знайшли без ознак життя у власному помешканні.

Міліція оперативно затримала підозрюваного в скоєнні злочину. Наразі він перебуває під арештом.