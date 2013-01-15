Влада відкриє перед Богом душу, а перед вінничанами – тіло

На свято Водохреща, 19 у Вінниці відбудеться театралізоване свято зимового плавання «Ой на річці, на Йордані». Традиційно дійство проходитиме на Вишенському озері, - повідомляє ВінницяОК.

Окрім вінницьких моржів, у заході візьмуть участь представники обласної та міської влади, священнослужителі, спортсмени та інші.

Кажуть, очистити душу й тіло хрещенською водицею зголосився навіть губернатор Іван Мовчан.

В рамках свята 20 найактивніших учасників нагородять грамотами та подарунками від міської ради. Під час заходу відбудуться виступи місцевих колетивів художньої самодіяльності, пройде святкова торгівля, усім охочим безкоштовно роздаватимуть кашу та чай.