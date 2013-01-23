Електромеханік загинув у шахті ліфта

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 20 січня з працівником ПрАТ «ПК «Поділля».

Про це повідомляє прес-служба Теруправління.

За попередньою інформацією, 42-річний електромеханік впав у шахту непрацюючого ліфта і отримав забій голови, грудної клітини.