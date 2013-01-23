Четверо вінничан стали заслуженими

Президент присвоїв почесні звання

Четверо вінничан стали "заслуженими". Про це йдеться в Указі Президента №35/2013 від 22 січня «Про нагородження державними нагородами України з нагоди Дня Соборності й Свободи України». "За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю: Присвоїти почесні звання: «ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ» НЕРОНОВІЙ Галині Віталіївні - учительці загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 м.Ямпіль, Вінницька область «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ» ПОПЕЛЬНЮКУ Віктору Васильовичу - директорові державного підприємства «Вінницьке лісове господарство» «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» КОРДОНУ Володимиру Михайловичу - директорові Могилів-Подільського медичного коледжу, Вінницька область. «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ» РЕДЧИКУ Сергію Борисовичу - начальникові управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Вінницька область.

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