Четверо вінничан стали заслуженими
Президент присвоїв почесні звання
Четверо вінничан стали "заслуженими".
Про це йдеться в Указі Президента №35/2013 від 22 січня «Про нагородження державними нагородами України з нагоди Дня Соборності й Свободи України».
"За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:
Присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ» НЕРОНОВІЙ Галині Віталіївні - учительці загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 м.Ямпіль, Вінницька область
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ» ПОПЕЛЬНЮКУ Віктору Васильовичу - директорові державного підприємства «Вінницьке лісове господарство»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» КОРДОНУ Володимиру Михайловичу - директорові Могилів-Подільського медичного коледжу, Вінницька область.
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ» РЕДЧИКУ Сергію Борисовичу - начальникові управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Вінницька область.