Фермер завдав збитків на 80 тисяч

13:00, 23 січня 2013
Вінниця
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У Липовецькому районі

У Липовці виявлено факт незаконного відчуження заставного майна. Фермер одного із Липовецьких господарств протиправними діями завдав шкоди державному бюджету у 80 тис.грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Липовецького району за результатами перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів розпочато кримінальне провадження (попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.) за фактом незаконного відчуження службовими особами одного фермерського господарства трактора, який перебував у заставі в якості забезпечення виконання зобов’язання по отриманій господарством бюджетній фінансовій допомозі на поворотній основі. Внаслідок протиправних дій державному бюджету завдано шкоди на суму 80 тис. грн.


 

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