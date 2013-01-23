"Будинок дитини" міг обвалитись від снігу

22 січня о 09:58 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на даху двохповерхового житлового будинку накопичилась велика кількість снігу, яка створює загрозу громадянам.

Прибувши на місце події, працівники служби «101» очистили аварійні ділянки даху від снігу.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Того ж дня о 14:02 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 надійшла інформація про те, що на покрівлі будівлі дитячої установи «Будинок дитини» існує загроза руйнування конструкцій даху.



Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціальної техніки та обладнання скинули сніг з даху.

