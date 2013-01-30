Вінниччиною роз‘їздились машини з підробними документами

29 січня під час відпрацювання району співробітниками ДПС ВДАІ в с. Майдан Чапельський Вінницького району був зупинений автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 23-річного, жителя с. рижинці. У нього під час звірки номерів агрегатів було виявлено, що номер кузова не відповідає записам в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ.

Цього ж дня під час несення служби співробітниками ВДАІ товашпільського райвідділу спільно з ДПС м. Вінниці в смт. Томашпіль був зупинений автомобіль "Мерседенс Бенц", під 22-річного жителя м. київ. У нього під час перевірки було виявлено, що номер кузова містить ознаки підробки.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.