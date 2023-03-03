МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Оновлено 10:55. Відбої тривог по областях.

У п'ятницю, 3 березня, по всій материковій Україні оголошена повітряна тривога. Про це свідчить мапа alerts.in.ua.

Як повідомляють моніторингові сайти, причина тривоги - злет ворожої авіації. Зазначається, що у небо піднявся МіГ-31К. Нагадаємо, МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Наша ППО не може перехопити ці ракети, тому при кожному злеті повітряна тривога оголошується по всій Україні.

Відео дня

Водночас КОВА попереджає про можливі звуки вибухів на Київщині. Сьогодні, 3 березня, на території Вишгородського району знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Карта повітряних тривог в Україні 3 березня станом на 09:20

Атака "Шахедами" 1 березня

У ніч проти 1 березня Росія атакувала тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Усього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

Також українські сили ППО у середу, 1 березня, збили над Київською областю російський безпілотник.

Вас також можуть зацікавити новини: