У "ДНР" заговорили про повне перекриття "кордону з Україною"

У "ДНР" чутки про повну консервацію лінії розмежування викликали негативний резонанс.

На окупованих територіях Донецької області серед населення поширюють чутки про перекриття "кордону з Україною".

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

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"На території, контрольованій "ДНР", серед місцевого населення поширюються чутки про швидке перекриття "кордону з Україною" та повну консервацію лінії розмежування", - йдеться у його повідомленні.

За інформацією Тимчука, ці чутки поширюються також й активно обговорюються в середовищі "чиновників" середньої ланки "ДНР", викликаючи негативний резонанс.

Як повідомлялося, у "ДНР" негативно сприйняли наказ ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка про заборону виїзду з неконтрольованої українським урядом території Донбасу.