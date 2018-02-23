У "ДНР" заговорили про повне перекриття "кордону з Україною"
13:24, 23 лютого 2018Війна
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У "ДНР" чутки про повну консервацію лінії розмежування викликали негативний резонанс.
Ілюстрація REUTERS
На окупованих територіях Донецької області серед населення поширюють чутки про перекриття "кордону з Україною".
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.
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"На території, контрольованій "ДНР", серед місцевого населення поширюються чутки про швидке перекриття "кордону з Україною" та повну консервацію лінії розмежування", - йдеться у його повідомленні.
За інформацією Тимчука, ці чутки поширюються також й активно обговорюються в середовищі "чиновників" середньої ланки "ДНР", викликаючи негативний резонанс.
Як повідомлялося, у "ДНР" негативно сприйняли наказ ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка про заборону виїзду з неконтрольованої українським урядом території Донбасу.
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