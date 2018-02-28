В Україні пройшли випробування ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна-П" (фоторепортаж)

13:01, 28 лютого 2018
Війна
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Опубліковані нові фотографії випробувань протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" і "Корсар".

Читайте такожСерійний випуск нових українських ракет розпочнеться за 2-3 роки - експерт"КБ "ЛУЧ" підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника", - йдеться у повідомленні бюро у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, на одному з військових полігонів відбулися випробування новітнього переносного ракетного комплексу "Корсар". Вони проходили в інтересах Збройних сил України

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Теги: #ракетні комплекси#випробування ракетних комплексів