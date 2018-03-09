Ватажок "ДНР" Захарченко розповів про зустрічі з Рубаном

За версією СБУ, Володимир Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти в центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що з затриманим напередодні керівником Центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном він давно зустрічався з питання обміну полоненими.

Про це терорист розповів в інтерв'ю Telegram-каналу WarGonzo.

«З Володимиром Рубаном зустрічався тільки з питань обміну полоненими. Досить давно. Що стосується сценарію перевороту, який представлений СБУ, то він схожий на сценарій дешевого американського бойовика для країн третього світу», – заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Читайте такожБойовики "ДНР" поповнюють свої лави ув’язненими – ДПСУ

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.