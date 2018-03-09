Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва – голова СБУ

За словами Василя Грицака, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки у центрі столиці.

Затриманий керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан разом із ватажками терористичної організації «Донецька народна республіка» готував теракти у центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Під час проведення негласних слідчо-розшукових дій здобуто вагомі та достатні докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій, так званої «ДНР» Захарченком О.В. та Тимофеєвим О.Ю., а також іншими особами, планували вчинити конкретні дії, направлені на підготовку серії терористичних актів у центральній частині міста Києва із застосуванням зброї та вибухових пристроїв», - заявив він.

За словами Грицака, планувалося, зокрема обстріляти з мінометів будинки у центрі столиці, аби була максимальна кількість жертв серед цивільного населення.

Також Грицак зазначив, що в СБУ не сумніваються, що вказівки організувати теракти віддали «куратори з Москви».

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Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14(готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За його словами, Рубан перевозив із непідконтрольних територій зброю, боєприпаси, вибухівку, кулемети та інші військові засоби ураження.