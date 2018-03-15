В ОБСЄ заявили про зниження рівня насильства на Донбасі до одного з найнижчих за два роки

При цьому ОБСЄ закликає сторони застосовувати дисциплінарні заходи у разі порушень перемир'я.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявляє, що останнім часом на сході України вдалося скоротити число порушень режиму припинення вогню до одного з найнижчих рівнів за останні два роки.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ.

«Як відомо, 2 березня 2018 року Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДО і ОРЛО) заявила про підтвердження прихильності до всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року», - нагадав Сайдік.

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«Дотримуючись цієї заяви, і завдяки зусиллям сторін, за останній час вдалося значно скоротити середнє число порушень режиму припинення вогню до одного з найнижчих рівнів протягом останніх двох років», - заявив спецпредставник ОБСЄ.

«У поточному році також вдалося домогтися істотного зменшення числа жертв серед цивільного населення - згідно з попередніми даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, приблизно утричі порівняно з відповідним періодом минулого року. Все це ясно свідчить, що за наявності політичної волі можна досягти багато чого», - констатував він.

За його словами, подальше дотримання режиму припинення вогню і загальна ситуація в зоні конфлікту на сході України були основною темою дискусій робочої підгрупи з питань безпеки.

Сайдік зазначив, що учасники, серед іншого, підкреслили, що для успішного забезпечення режиму тиші необхідно неухильно дотримуватися раніше узгоджених принципів.

Зокрема, йдеться про прийняття сторонами відповідних наказів про припинення вогню і ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Також сторони мають відмовитися від наступальних дій і розвідувальних операцій, відвести важке озброєння, особливо з населених пунктів.

Сайдік заявив, що сторони мають забезпечити безпеку цивільної інфраструктури, зокрема відмовитися від навмисного обстрілу шкіл, дитячих садків, лікарень та інших приміщень громадського призначення.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня спецпредставник ОБСЄ Сайдік не зміг прибути до Мінська на переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу через нельотну погоду в Києві.