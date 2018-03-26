Хуг анонсував свій візит на Донбас до початку чергового перемир'я

Перший заступник голови СММ оцінить ситуацію з безпеки уздовж лінії зіткнення.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг 26-31 березня оцінюватиме ситуацію з безпекою на сході України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

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"З 26 до 31 березня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Під час візиту він оцінить ситуацію з безпекою уздовж лінії зіткнення та її вплив на життя цивільного населення, а також поспілкується з місцевим населенням", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про домовленість щодо всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню з 30 березня.