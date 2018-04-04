"Великоднє" перемир'я: окупанти били з мінометів під Опитним і Луганським, поранений український боєць

На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки та Луганського.

За минулу добу незаконні збройні формування 24 рази відкривали вогонь на Донбасі. Один український військовий отримав поранення. Про це вранці 4 квітня повідомив прес-центр штабу АТО.

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На донецькому напрямку сепаратисти використовували гранатомети, міномети і снайперські гвинтівки біля Авдіївки, Опитного, Водяного, Павлополя, шахти "Бутівка", Кам'янки, Пісок, Широкиного, Харчовика і Талаківки.

На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки та Луганського, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група в Мінську домовлялася, що пасхальне перемир'я на Донбасі почне діяти 30 березня, проте бойовики порушили його в першу добу.