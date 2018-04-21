У столичному військовому госпіталі помер поранений в АТО десантник

Поранення він отримав в Авдіївській промзоні під час тривалого обстрілу бойовиків.

У військовому госпіталі Києва помер військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, який був поранений під час виконання завдань під Авдіївкою в зоні проведення Антитерористичної операції.

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Про це повідомляється на сторінці 25-ї Окремої Повітрянодесантної Дніпропетровської Бригади у Facebook.

"20 квітня 2018 року у військовому шпиталі міста Києва, після тривалого лікування, від отриманих поранень пішов з життя військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної бригади, старший солдат Широкий Геннадій В’ячеславович", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблий військовий отримав поранення в Авдіївській промзоні під час тривалого обстрілу бойовиків.