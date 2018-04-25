Українські військові прибули на міжнародні навчання Combined Resolve X (фото, відео)

10:00, 25 квітня 2018
Війна
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ukrmilitary

Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади та танковий взвод 14 окремої механізованої бригади беруть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve X.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Цього року у заході беруть участь близько 3700 військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу. Під час навчань українська десантно-штурмова рота буде озброєна сімома БТР-80, а танкісти виконуватимуть завдання на п’ятьох танках Т-84», - написав глава держави.

«За чотири роки ми відновили і розбудували українську армію. Продовжуємо вдосконалювати наше військо», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала в Криму військові навчання з ракетними комплексами.

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Теги: #ЗСУ#навчання