ЗСУ просунулися під Маріуполем й закріпилися на нових позиціях - волонтер

Волонтер повідомив про нові успіхи ЗСУ на Донбасі, інформацію підтвердили і в ОБСЄ.

Місія ОБСЄ у своєму звіті повідомила про те, що на південному напрямку в районі селища Водяне, недалеко від Маріуполя, підрозділи ЗСУ просунулися вперед.

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На цю інформацію звернув увагу волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook. Як йдеться у повідомленні, українські військові вже закріпилися на нових позиціях, "зробивши 300-метрове укріплення".

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що за останні 1,5 місяця ворог зазнав значних втрат на Світлодарській дузі. Це, за його словами, свідчить про те, що ЗСУ вміють точно працювати у відповідь.