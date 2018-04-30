Пекельний тиждень на Донбасі: понад 60 українських військових поранено - волонтери

Ситуація на Донбасі суттєво загострилася, серед українських бійців багато поранених.

Волонтери фонду "Повернись живим" озвучили невтішну статистику щодо поранених на Донбасі військових за минулий тиждень.

"Більше 60 (!!!) поранених. Так на передовій закінчився минулий тиждень", - йдеться у повідомленні фонду у Facebook.

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"Чиїсь діти, батьки та кохані ціною власних життів захищають нас на фронті, де щодня стає все гарячіше. Вони не думають про "травневі свята", у них нема вихідних, вони там, аби ми могли спокійно жити тут", - додали волонтери.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується Антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).