Пекельний тиждень на Донбасі: понад 60 українських військових поранено - волонтери

14:47, 30 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

"Більше 60 (!!!) поранених. Так на передовій закінчився минулий тиждень", - йдеться у повідомленні фонду у Facebook.

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"Чиїсь діти, батьки та кохані ціною власних життів захищають нас на фронті, де щодня стає все гарячіше. Вони не думають про "травневі свята", у них нема вихідних, вони там, аби ми могли спокійно жити тут", - додали волонтери.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується Антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

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Теги: #АТО#Донбас#поранені#військові