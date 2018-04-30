На Донбасі офіційно розпочинається Операція об'єднаних сил

Ситуацію у зоні бойових дій на сході України будуть контролювати об'єднані сили.

Сьогодні, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.

Про це пише Громадське радіо.

Операції об’єднаних сил підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але й усі силові структури, що перебувають на території Донецької та Луганської областей (МВС, Нацполіція).

Крім того, згідно з законом, командувач Об’єднаних сил бере участь у розгортанні сил і розробки планів дій на випадок непередбачених обставин для застосування ЗСУ і сил оборони. Він також має право доповідати безпосередньо президенту про готовність і хід виконання завдань Об’єднаними силами.

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16 березня Порошенко призначив першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Сергія Наєва командувачем Об’єднаного оперативного штабу.

Міністр оборони України Степан Полторак не виключив початок наступу української армії на Донбасі після завершення антитерористичної операції (АТО) 30 квітня. За словами Полторака, підготовка військ до зміни формату вже йде на польовому рівні, пише DW.

Після початку ООС на території Донецької та Луганської областей почне діяти особливий порядок. Відповідне розпорядження може вступити в силу вже в понеділок. Згідно з документом, органам безпеки надається ряд спеціальних повноважень, зокрема, військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів можуть "в разі крайньої необхідності" застосовувати зброю і спецзасоби щодо правопорушників.