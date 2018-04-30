У Міноборони назвали кількість військових, які отримали статус учасника бойових дій
16:56, 30 квітня 2018Війна
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З початку АТО статус учасника бойових дій отримали понад 228 тис. військовослужбовців.
Статус учасника бойових дій отримали понад 228 тис. військових / фото УНІАН
З початку проведення Антитерористичної операції статус учасника бойових дій набули понад 228 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.
«Статус учасника бойових дій набули понад 228 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України», - сказав він.
За словами Праути, державні нагороди України отримали більше 51,2 тис., заохочувальні відзнаки понад 53 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.
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