У Міноборони назвали кількість військових, які отримали статус учасника бойових дій

З початку АТО статус учасника бойових дій отримали понад 228 тис. військовослужбовців.

З початку проведення Антитерористичної операції статус учасника бойових дій набули понад 228 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«Статус учасника бойових дій набули понад 228 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України», - сказав він.

За словами Праути, державні нагороди України отримали більше 51,2 тис., заохочувальні відзнаки понад 53 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ.