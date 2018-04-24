На думку Третьякова, психологічні травми учасників війни на Донбасі пов'язані із застосуванням артилерійської зброї.

Понад тисяча учасників АТО покінчили життя самогубством.

Про це голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков повідомив на міжнародній конференції «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя» в Києві.

За словами Третьякова, «в Україні вже понад тисячу людей, які воювали недавно в АТО і закінчили життя суїцидом».

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Він зазначив, що йому як колишньому військовому, який закінчив військове училище, «ще років зо два снилося військове училище, і це в мирний час. А ви уявляєте, що сниться цим бійцям, які воювали? І в якому психологічному стані вони сьогодні перебувають?».

Третьяков наголосив, що «ця війна докорінно відрізняється від війни, яка була в Афганістані». За його словами, в Афганістані застосовувалася стрілецька зброя, а «на цій війні застосовується артилерійська зброя». «І природно, всі психологічні травми пов'язані більше з цим. А це ще важче для солдатів. У багатьох є контузії», - сказав він.

Як повідомив Третьяков, станом на 2 квітня кількість учасників АТО становить 329 тис. 500 осіб, середній вік ветеранів - 35 років, і вони соціально дуже активні, у них загострене почуття справедливості.

Також голова профільного комітету ВР заявив, що виступає за створення Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що більшість самогубців в арміїзагалом зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження.