У Міноборони розповіли про першу добу ООС на Донбасі: поранено 4 військових

Раніше у прес-центрі Операції об’єднаних сил повідомляли про трьох постраждалих минулої доби.

За першу добу проведення Операції об'єднаних сил на сході України внаслідок обстрілів бойовиків поранень зазнали четверо українських військовослужбовців. Читайте також"Джавеліни" стримають російські танки, але радикально змінять ЗСУ лише реформи - екс-посадовець Пентагону Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. "Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Стан здоров'я трьох постраждалих оцінюється як задовільний. Один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості", - сказав він. Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-центрі Операції об’єднаних сил повідомляли, що минулої доби окупанти 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, поранень зазнали троє військовослужбовців.

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