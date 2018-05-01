Перша доба операції ОС: бойовики здійснили понад 40 обстрілів, поранено трьох українських військових

Противник, не дотримуючись міжнародних угод, 6 разів відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів та вів вогонь зі стрілецької зброї.

Першої доби операції об’єднаних сил окупанти 44 рази обстріляли опорні пункти українських військових, поранено трьох бійців.

Як повідомляється у зведенні прес-центру об’єднаних сил станом на 7.00, противник, не дотримуючись міжнародних угод, 6 разів відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів та вів вогонь зі стрілецької зброї.

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«Троє військовослужбовців зазнали поранень. Пораненим надана кваліфікована медична допомога та евакуйовано до госпіталю. Їхньому життю нічого не загрожує», - додали у прес-центрі.

Наголошується, що українські підрозділи на передових позиціях на обстріли російсько-окупаційних військ за потреби відповідали вогнем у відповідь без порушень Мінських домовленостей.

Також зазначається, що ніч поточної доби була відносно спокійною. Противник п’ять разів обстрілював українські позиції.

За даними розвідки, противник за добу поніс втрати — 5 поранених.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня, на Донбасі офіційно завершилась антитерористична операція, а замість неї розпочалася Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.