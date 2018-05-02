Відому скульптуру в Донецьку замінили "прапором" недореспубліки - журналіст (фото)

Скульптури "У перспективі" в окупованому Донецьку тепер немає.

В окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру Лоренцо Куїнна "У перспективі", яка стояла навпроти драмтеатру.

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"Скульптури Лоренцо Куїнна встановлені по всьому світу - Венеція, Бірмінгем, Пальма-де-Мальорка, Лондон, Падуя. До недавнього часу в цьому списку був і Донецьк", - пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

"Але ось потрапив Донецьк у руки варварів і худоби - і весь наліт просунутості зник у мить. Тепер на місці витвору мистецтва - прапорець незрозумілої організації, до якої до війни входили чотири алкаші", - висловив обурення журналіст.

Раніше Казанський повідомляв, що замість скульптури "У перспективі" насипали різнокольорових камінців. А бронзова рука тепер або вирушила на метал чи прикрашає двір якогось доблесного "визволителя".